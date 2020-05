Atletica: rinviati al 2021 gli europei under 18 di Rieti

RIETI, 08 MAG - Il Consiglio della European Athletics ha ufficializzato lo spostamento dei Campionati Europei Under 18 di Rieti al 2021. La data della rassegna continentale, originariamente in programma quest'anno dal 16 al 19 luglio, verrà decisa nei prossimi mesi in coordinamento con Fidal e il Comitato Organizzatore. Rimane invariata la sede, lo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. "Sono lieto di annunciare - ha dichiarato il presidente a interim della EA Dobromir Karamarinov - che i Campionati Europei U18 di Rieti, posticipati a causa dell'epidemia di COVID-19, si terranno nel 2021. Il Consiglio della European Athletics ha ritenuto importante sostenere gli atleti di questa categoria di età, garantendogli l'opportunità di competere al più alto livello con i coetanei di tutta Europa". Il presidente Fidal, Alfio Giomi: "Siamo molto grati alla European Athletics per la generosità con cui ha riconosciuto il lavoro dell'atletica italiana e del comitato organizzatore, garantendo lo svolgimento della manifestazione nella prossima stagione. Trasformeremo l'edizione 2021 in un'opportunità di coesione e crescita per i nostri giovani e per la comunità dell'atletica europea e italiana". (ANSA).