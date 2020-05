Coronavirus; Pezzella, "Voci false, non sono contagiato"

FIRENZE, 07 MAG - ''Le voci che circolano su di me sono per fortuna false, il test è andato bene. Per favore bisogna essere prudenti quando si parla di certe cose''. Con un messaggio in spagnolo via Twitter German Pezzella ha voluto smentire i rumors secondo cui, dopo gli esami effettuati ieri, era fra i tre giocatori della Fiorentina risultati positivi al Covid-19. Il capitano viola è stato contagiato a marzo insieme ai compagni di squadra Vlahovic e Cutrone ma dopo il secondo tampone a inizio aprile è risultato negativo. La stessa Fiorentina ha fatto sapere oggi che non ci sono casi di recidiva. (ANSA).