Padre Higuain ribadisce, Gonzalo rimane alla Juve

ROMA, 07 MAG - In Argentina continuano a girare voci sulla presunta voglia di Gonzalo Higuain di non tornare in Italia, accompagnate da quelle di un suo passaggio al River Plate, club che,m a suo tempo, lo ha lanciato nel calcio professionistico. Così Jorge Higuain, padre del l'attaccante della Juventus, è intervenuto, stavolta intervistato via Skype dall'emittente argentina Tnt Sports, per ribadire che invece suo figlio è intenzionato a tornare in Italia (ma no si sa quando). "L'ho già detto in passato e lo ripeto adesso - ha detto Higuain sr. -: non è il momento di parlare di certe cose, Gonzalo ha un contratto di ancora un anno e mezzo con la Juve e lo rispetterà. Non c'è altro da aggiungere". "E non capisco perché ci sia gente che passa tutto il giorno - ha aggiunto riferendosi alle critiche sul figlio - aggredendo (sui social n.d.r.) gli altri sulla rete, e a questo punto non rimane che ridere di questa povera gente che ha tempo da perdere". (ANSA).