Bundesliga a porte chiuse, club con tifosi di cartone

ROMA, 07 MAG - La Bundesliga ripartirà il 16 maggio - come annunciato oggi - e i club accelerano i tempi per il gran ritorno nei rispettivi stadi, che rimarranno interdetti al pubblico. Per ovviare alla mancanza di tifosi, e rendere meno cupo il clima all'interno dell'impianto, il Borussia Moenchengladbach ha deciso di riempire i vuoti sugli spalti con dei cartoni raffiguranti i tifosi della squadra neroverde che, negli anni '70, era assai temuta in Europa e che, nell'attuale stagione, si è trovata di fronte la Roma in Europa League. Già 4.500 figure cartonate sono state posizionate sulle tribune del Borussia Park a Moenchengladbach e altre 12 mila sono in arrivo. Chiunque le potrà acquistare al prezzo di 19 euro. Il Borussia allenato da Marco Rose riprenderà il cammino nella Bundesliga, affrontando in trasferta l'Eintracht Francoforte. Il ritorno in casa, invece, è previsto sabato 23 maggio, contro il Bayer Leverkusen. (ANSA).