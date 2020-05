Tennis: big di nuovo in campo, Fognini "Normale ma speciale"

ROMA, 07 MAG - Anche i big del tennis ritrovano qualche frammento di normalità e riprendono gli allenamenti, dopo la lunga pausa. Fabio Fognini e Jannik Sinner hanno ripreso sui rispettivi campi: "In questi tempi difficili ti rendi conto di quanto qualcosa significhi per te quando viene portato via... Per me, questo è tennis", ha scritto il ligure su Instagram, postando una foto che lo ritrae assieme alla moglie Flavia Pennetta, sua compagna d'allenamento. "E' un giorno speciale - ha aggiunto -. Essere di nuovo in campo dopo due mesi è qualcosa di straordinario: ho la fortuna di condividere questo momento con la persona che amo. Questo è il mio Paese, la mia città, la mia corte, il mio mare. Qualcosa di molto normale, ma speciale. La strada è ancora lunga, ma ricorderò sempre la sensazione di questo giorno. Invio emozioni e amore a tutti voi. Continuiamo a combattere insieme!", ha poi aggiunto il ligure. Emozioni a go-go anche per il giovanissimo Sinner: "Mi sento molto grato di essere tornato in campo oggi dopo 2 mesi di stop. Auguro a tutti il ;;meglio in questo periodo e continueremo a combattere questa battaglia. Lo supereremo insieme", il messaggio dell'altoatesino, sempre su Instragram. (ANSA).