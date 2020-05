Riparte anche Tania Cagnotto "primo tuffo dopo lockdown"

ROMA, 06 MAG - "Primo tuffo dopo l'isolamento...". Anche Tania Cagnotto ha ripreso ad allenarsi: la campionessa azzurra ha postato su Instagram la sua ripartenza dopo il lockdownd nella piscina di Bolzano. IL suo impeccabile ingresso in acqua ha riscosso successo tra i follower che l'hanno inondata di commenti di incoraggiamento. La tuffatrice, mamma della piccola Mya, aveva deciso di riprendere l'attività agonistica mirando ai Giochi di Tokyo: il rinvio di un anno delle Olimpiadi ha un po' scombinato i programmi della bolzanina, per sua stessa ammissione. Ma il ritorno sul trampolino non appena c'è stato il via libera alla ripresa degli allenamenti dopo la quarantena mostra che l'azzurra fa sul serio. (ANSA).