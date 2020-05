++ Pallanuoto: Rudic lascia Pro Recco "non allenerò più" ++

ROMA, 06 MAG - Ratko Rudic lascia la Pro Recco e la pallanuoto, almeno in panchina. Il tecnico, che è stato anche ct della nazionale italiana, ha deciso alla soglia dei 72 anni di chiudere la sua lunghissima avventura a bordovasca, salutando il club ligure. "La decisione di terminare la mia carriera come allenatore è maturata prima che scoppiasse l'emergenza Coronavirus - le parole di Rudic rese note dalla società campione di Recco - e l'ho comunicata al presidente Felugo. Volevo finire la carriera con un grande risultato e mettermi a disposizione della società in un altro ruolo per contribuire alla realizzazione del progetto. Certamente con la pandemia molte cose sono cambiate, il futuro è incerto e vedremo come sarà organizzata l'attività". (ANSA).