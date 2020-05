Golf: Usa non rinuncia al green, tra sconti e precauzioni

ROMA, 05 MAG - Oggi tocca ai circoli dello stato di Washington, mentre l'11 maggio sarà il turno di quelli del New Hampshire. Il golf negli Stati Uniti non solo non ha mai chiuso durante la pandemia e il lockdown, ma si prepara a riaprire completamente le porte. Per la National Golf Foundation il 93% dei percorsi di gara saranno completamente operativi entro il 17 maggio. Per via del coronavirus solo 3 stati su 50 dal 11 maggio continueranno a tenere chiuse le porte al green: Massachusetts, Vermont e Maryland (oltre all'Alaska dove i Club sono chiusi per via della bassa stagione). Ad aver ripreso l'attività anche campi eccellenti come il Pebble Beach e lo Spyglass Hill - entrambi in California - all'insegna delle promozioni. Tariffe scontate a Pebble Beach, teatro dello US Open 2019, dove per tutto il mese di maggio si potrà giocare con una riduzione del 14% rispetto a prima. "Saldi" anche per lo Spyglass Hill, con un -22% per i tee time. Agli utenti sono proposti anche "pacchetti di cura" che comprendono salviette disinfettanti, una mascherina e una matita per segnare lo score. L'11 maggio oltre a quelli del New Hampshire riaprirà i battenti il Bandon Dunes Golf Resort, complesso golfistico nell'Oregon che annovera, tra le sue fila, 4 campi da 18 buche tutti classificati tra i migliori 100 nella graduatoria di GolfDigest. Tutti gli utenti avranno l'obbligo d'indossare la mascherina e ci sarà anche un servizio bus navetta con scudi protettivi in plexiglas e "stazioni" dove si potranno lavare e disinfettare le mani. L'America prende precauzioni ma non rinuncia al golf. In attesa della ripresa dei tornei ufficiali, al via l'11 giugno (a porte chiuse) a Fort Worth, in Texas, col Charles Schwab Challenge, negli States il golf è sempre più protagonista, anche durante la pandemia. (ANSA).