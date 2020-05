Calcio: Malagò "questione politica, io non metto bocca"++

ROMA, 04 MAG - "Non metto bocca su una questione politica. Non ho mai parlato con nessun componente del Comitato tecnico scientifico, il mio comportamento è laico e non sono mai intervenuto". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò al Tg Sport su Rai 2. Sulla possibilità che possa ripartire il campionato "mi sono permesso di dire - aggiunge Malagò - che il calcio ha il diritto e il dovere di provare finire il campionato ma che è indispensabile avere un'alternativa per evitare che tutto vada a carte quarantotto" (ANSA).