Barcolana: in Advisory board anche medici e scienziati

TRIESTE, 04 MAG - Il Cda di Barcolana srl e il Consiglio direttivo della Società Velica di Barcola e Grignano hanno integrato l'Advisory Board, composto originariamente da esperti di regate, con un team di medici e scienziati per "disegnare un'edizione sicura, nel rispetto delle norme e dei limiti che oggi possiamo solo prevedere". Lo rendono noto i promotori della regata. Da maggio il team entrerà a far parte del Comitato che consiglia gli organizzatori della Barcolana sulle scelte di innovazione dell'evento. Ne faranno parte Alessandro Bavcar; Stefano Fabris; Paola Storici; Serena Zacchigna. "In questi due mesi di lavoro insieme ad autorità e partner - afferma il presidente della Società velica, Mitja Gialuz - abbiamo identificato una serie di scenari e opzioni. Fermo restando che, salvo l'entrata in vigore di norme nuovamente restrittive in campo sanitario, la Barcolana si farà l'11 ottobre preceduta dagli eventi collegati, ora abbiamo bisogno che ricercatori e medici, appassionati di vela e conoscitori della Barcolana, possano aiutarci valutando opzioni organizzative e protocolli operativi". La scelta di integrare l'Advisor Board deriva anche dalla volontà di applicare il protocollo emanato dalla Federazione internazionale della vela. "Barcolana - conclude Gialuz - sta lavorando a più opzioni con la consapevolezza del ruolo che le è proprio: promuovere la vela, viverla e farla vivere a quanti più appassionati possibile, raccontarla e raccontare il nostro bellissimo mare, la città di Trieste e il territorio". (ANSA).