Libro-biografia Chiellini "Viaggio non è finito"

TORINO, 04 MAG - "Mi chiamo Giorgio Chiellini e ho scritto questo libro perché volevo che Chiellini raccontasse Giorgio": con queste parole, attraverso un video social, il difensore della Juventus annuncia l'uscita della sua autobiografia scritta con il giornalista Maurizio Crosetti. Sarà in vendita a partire dal 12 maggio, il giocatore bianconero e della Nazionale ha deciso di raccontare tutto di sé, dalla vita sul campo a quella fuori, come la laurea conseguita nel 2017. Un viaggio alla scoperta di un Chiellini mai visto prima, ma anche di quello che sarà: "Nel libro ci sono le grandi partite che ho giocato e quelle che giocherò: perché il viaggio non è finito" preannuncia il centrale della Juve. Il ricavato verrà devoluto alla Onlus Insuperabili, associazione che promuove il calcio tra i disabili della quale Chiellini è uno dei testimonial. (ANSA).