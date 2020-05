Presidente FA, difficile vedere a breve folle tifosi

ROMA, 04 MAG - "Sarà difficile prevedere folle di tifosi - che sono la linfa vitale del gioco - tornare presto alle partite". E' un passaggio della lettera che il presidente della Federcalcio inglese, Greg Clarke, ha indirizzato al consiglio direttivo della Football Association. Dato per scontato che Premier League e Football League se riprendono lo faranno a porte chiuse, il calcio inglese si sta preparando anche all'eventualità di giocare la stagione 2020-'21 senza pubblico negli stadi, afferma la Bbc. "La realtà è che non sappiamo come andranno le cose - ha scritto ancora Clarke - Ma con il distanziamento sociale in atto per qualche tempo a venire, affrontiamo cambiamenti sostanziali nell'intero ecosistema calcistico". Clarke ha avvertito poi che una riduzione del budget pari a 75 milioni di sterline sarà "sensata" quest'anno. "Nel peggiore dei casi, ciò sarebbe necessario per i prossimi quattro anni per compensare un deficit di 300 milioni (circa 340 milioni di euro, ndr)", ha aggiunto. (ANSA).