++ Media portoghesi, Ronaldo bloccato da stop a volo++

ROMA, 03 MAG - Cristiano Ronaldo si sta apprestando a tornare in Italia, come previsto dalla Juve che ha richiamato i suoi giocatori all'estero dopo l'ok agli allenamenti individuali dal Viminale, ma è bloccato dalla limitazioni di volo imposto dalle autorità portoghesi. Lo sostiene l'emittente tv TVI, sostenendo che l'aereo personale che deve riportare l'attaccante a Torino è bloccato in queste ore a Madrid. L'atterraggio sarebbe previsto a Funchal, capitale dell'isola di Madeira, ma per tre volte i piani di volo sono stati bocciati. Ronaldo, sottolineano i media portoghesi, rimane cosi' per ora nella sua villa di Canical. (ANSA).