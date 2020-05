Milan, prima test per squadra-staff, poi allenamenti

MILANO, 03 MAG - Prima lo screening completo per giocatori e staff, poi la programmazione della ripresa degli allenamenti. E' la linea del Milan, che attende la validazione da parte del governo del protocollo medico scientifico per dare il via ai test richiesti. Se si potrà cominciare domani con lo screening e la tempistica dei risultati lo consentirà, nel fine settimana potrebbero cominciare gli allenamenti individuali a Milanello, secondo modalità da definire. Devono ancora rientrare in Italia Ibrahimovic e Kessie, per i quali si profila poi l'isolamento domiciliare per 14 giorni. (ANSA).