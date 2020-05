Coronavirus: in Francia niente gare ciclismo fino al 31 luglio

ROMA, 02 MAG - La Federazione francese di ciclismo (FFC) ha deciso ufficialmente di prolungare il divieto di gareggiare fino al 31 luglio. In un comunicato, l'organismo che gestisce il ciclismo transalpino precisa che si tratta di una "decisione condivisa con la Lega Nazionale". La decisione è stata "presa nell'ipotesi di un possibile ritorno alle gare dal primo agosto". In Francia i corridori potranno tornare ad allenarsi individualmente a partire dall'11 maggio. Allo studio la creazione di nuove prove a cronometro per favorire in particolare l'attività giovanile e nei territori francesi. (ANSA).