Coronavirus: Sambia migliora, presto lascerà ospedale

(ANSA-AFP) - ROMA, 02 MAG - Il centrocampista del Montpellier Junior Sambia, il primo giocatore della Ligue 1 ad essere colpito dal coronavirus, è sulla strada del recupero e si prepara a lasciare l'ospedale. Lo ha fatto sapere oggi il club francese con un tweet: "Siamo davvero contenti che tu stia meglio. Speriamo di vederti molto presto in campo", ha twittato il club. Il 23enne giocatore francese era stato ricoverato la scorsa settimana in un ospedale di Montpellier, dove gli è stato diagnosticato il coronavirus e provvisoriamente messo in coma artificiale. Il governo francese ha deciso di dichiarare chiusa la stagione calcistica in conseguenza della pandemia. (ANSA-AFP).