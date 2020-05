Comune di Lecce approva la delibera per la gestione dello stadio

LECCE, 02 MAG - La Giunta comunale di Lecce ha approvato il 30 aprile, fa sapere oggi, la delibera di indirizzo per la concessione in uso e gestione dello stadio comunale Ettore Giardiniero. La delibera segna il percorso che porterà al nuovo bando pubblico per l'assegnazione dello stadio, destinato ad ospitare partite di calcio della massima serie. La delibere prende atto di una proposta dell'Us Lecce per una gestione di 10 anni con l'assunzione dei costi economici di manutenzione straordinaria, attualmente insostenibili per il Comune, oltre al pagamento di un canone annuo e di tutte le utenze. Per il concessionario, la proposta prevede il diritto d'uso esclusivo dell'impianto, la facoltà di organizzare manifestazioni (culturali, artistiche, live), la gestione in proprio della somministrazione di cibo e bevande, l'utilizzo dell'impianto per attività commerciali, la gestione dei servizi di pubblicità, la possibilità di commercializzare i diritti di denominazione dello stadio. Per valutare questa proposta, la Giunta ha costituito un gruppo di lavoro composto dai dirigenti dei settori Lavori Pubblici, Patrimonio, Sport, Urbanistica e Servizi Economico-finanziari, e da un funzionario dell'Ufficio Patrimonio. In caso di valutazione positiva e se migliorativa rispetto all'attuale Convenzione in scadenza a maggio 2021, la proposta dell'Us Lecce sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale; "si procederà poi alla pubblicazione di un bando di gara ad evidenza pubblica per la gestione dello Stadio", si legge nella nota del Comune. "Dopo il passaggio a vuoto dell'avviso pubblico per la concessione del diritto di superficie - sottolinea il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini - riprende il percorso che condurrà in tempi brevi, e nel rispetto del quadro normativo vigente, a concedere la gestione dello Stadio per dieci anni alla società sportiva che fa battere i cuori di tutti gli sportivi leccesi, l'Unione Sportiva Lecce". (ANSA).