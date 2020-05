Dybala, all'asta maglia indossata con l'Inter per Bergamo

TORINO, 02 MAG - Paulo Dybala mette all'asta la maglia indossata contro l'Inter, nell'ultima partita prima dello stop per l'epidemia, per aiutare l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Ad annunciarlo, su Instagram, è lo stesso juventino, ancora positivo al coronaviurs, che ha deciso di partecipare al #TheBiggestGame, la raccolta benefica organizzata da Shirtum, piattaforma online che permette di fare la propria offerta e donare il ricavato per la lotta contro il Coronavirus. "In questo momento difficile volevo donare la mia maglia usata nell'ultima gara giocata contro l'Inter, una partita ovviamente molto importante per me, per il gol segnato e per come è arrivato - scrive l'argentino -. Spero sia molto utile perché, tutto quello che si raggiungerà grazie a questa maglia, ho deciso di donarlo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Mi auguro possa essere d'aiuto per tutte le persone che hanno bisogno e mando a tutti un forte abbraccio". (ANSA).