Motogp: Ezpeleta, il via al Mondiale a fine luglio

ROMA, 01 MAG - "La nostra idea in questo momento è di iniziare a fine luglio. Dove e quando deve essere ancora deciso". Lo dice il Ceo della Dorna, Carmelo Ezpeleta, parlando della stagione del Motogp, sospesa per l'emergenza Coronavirus. "Torneremo, piu' forti di prima". "Prevediamo di partire dall'Europa", ha detto il dirigente spagnolo dal sito della Motogp, riferendo le risultanze delle riunioni avute nei giorni scorsi. "Vogliamo correre da fine luglio a novembre, valutando passo dopo passo l'evoluzione della situazione. Poi, dovremo capire se si può andare fuori dall'Europa da novembre in poi: se non sarà possibile garantiremo un campionato di almeno 10-12 GP tra fine luglio e fine novembre. Il Ceo di Dorna ha anche ammesso che si sta valutando di correre "più gare nello stesso circuito, in due fine settimana consecutivi", come tra l'altro sta considerando di fare anche la Formula 1. Dal calendario del Mondiale sono al momento state cancellate anche le gare di Germania, Olanda e Finlandia ("dobbiamo correre senza pubblico, e li' sarebbe stato difficile farlo"); intanto anche il motociclismo sta lavorando al suo protocollo sanitario. "Stiamo cercando di creare un protocollo per capire come potrebbero essere le gare senza spettatori e con un numero limitato di persone che lavorano nel paddock - ha spiegato Ezpeleta - Serviranno 10 mila tamponi per tutto il personale, ciascuno sara' testato tre volte: a casa, all'arrivo e alla partenza. Ogni squadra potra0 avere un massimo di 40 persone per i team ufficiali, 25 per quelli satelletice, 20 per la Moto2 e 15 per la Moto3. Con l'organizzazione e i broadcaster, si arrivera' a una media di 1600 persone a Gran Premio. E credo che a fine luglio si potra' tornare a usare l'aereo in sicurezza". (ANSA).