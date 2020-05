Tennis: Fiorello a Pennetta 'torna', lei 'vedremo'

ROMA, 01 MAG - Un'ora e dieci minuti di diretta Instagram, tante battute e una domanda scomoda a Flavio Pennetta: "Dai, torna a giocare". E' il Primo Maggio di Rosario Fiorello, che sul suo profilo social ha a lungo duettato con Matteo Berrettini, rivelando di aver incrociato il padre maestro di tennis nei villaggi vacanze dove aveva cominciato a lavorare da intrattenitore e sfidandolo a una partita "per vedere come rispondo a un tuo servizio a 230 km orari". Poi alla diretta si sono collegati Fabio Fognini, dalla sua residenza ligure, e con lui Flavio Pennetta. "Dai, Fiore, dille di tornare a giocare...obiettivo Olimpiadi", la provocazione dell'azzurro nei confronti della moglie. E alle domanda dello showman, la Pennetta ha risposto: "per il momento comincio a giocare con lui tutti i giorni, poi si vedrà" (ANSA).