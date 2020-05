Calcio: auguri Juve a Bonucci, 'aspettando di ripartire'

ROMA, 01 MAG - "In attesa di ricominciare a progettare nuove entusiasmanti vittorie insieme, auguriamo di cuore a Leo buon compleanno". Così la Juve sul suo sito fa gli auguri a Lenoardo Bonucci, che oggi compie 33 anni. "Semplicemente, uno dei nostri pilastri - sottolinea il club bianconero -. Una colonna della difesa, ma non solo: dell'intera squadra. Non per caso, in questa stagione ha indossato il simbolo che più di ogni altro ne attesta il carisma, vale a dire la fascia di capitano". "Bonucci - aggiunge il sito Juve, sotto una foto del difensore a braccia consorte, con seguenza di video delle sue esiltanze - è uno degli esempi, per i giocatori che arrivano alla Juventus: uno di quelli da osservare, in allenamento e in partita. Uno di quelli che indicano la strada al gruppo. E di nuovo non è un caso che sia anche uno dei giocatori più vincenti nel gruppo bianconero". (ANSA).