Calcio: 'dal Milan con amore', tributo a medici anti-Covid

ROMA, 01 MAG - Dal Milan con amore: e' il tributo che il club rossonero rende a quanti combattono in prima linea contro il Covid-19, in Italia e nel mondo. Dalla partnership tra il Milan e Roc Nation, l'azienda leader dell'intrattenimento globale, nasce "From Milan with Love", l'evento digitale live rendere omaggio a chi e' in prima linea nella pandemia, che si terra' domenica dall 21 con esibizioni dal vivo di numerosi artisti musicali internazionali. I fondi raccolti durante "From Milan with Love" andranno a Fondazione Milan, in sinergia con la onlus "Direct Relief". Sarà possibile donare in diretta tramite la pagina ufficiale , che riceve tutte le transazioni internazionali e la pagina , che consente donazioni in euro. Lo speciale di un'ora, che andrà in onda sulle piattaforme ufficiali social e digitali di TIDAL e del Milan (inclusa l'app ufficiale del Club) sarà presentato dal producer, già vincitore del Grammy, DJ Khaled e dalla giornalista e conduttrice televisiva italiana di Dazn Diletta Leotta. Tra gli artisti presenti: Alicia Keys, Kelly Rowland, Robin Thicke, Gavin Rossdale e Chris Traynor dei Bush, Jay Buchanan dei Rival Sons e Lola Ponce. Faranno un'apparizione anche altre celebrità internazionali tra cui The Jonas Brothers, Kaká, Thierry Henry, Carlo Cracco, Danilo Gallinari e Jannik Sinner. Una parte dei fondi raccolti verranno indirizzati da Fondazione Milan verso le iniziative di solidarietà avviate in queste settimane. Finora, la raccolta fondi di Fondazione Milan ha raggiunto più di 650.000€ a beneficio di AREU. Oltre a una consistente campagna di sensibilizzazione, il Milan ha lanciato diverse iniziative a supporto dei più vulnerabili, nel contesto del programma "AC Milan Together", tra cui la consegna di care-pack agli abbonati over-65, la donazione di cibo alle famiglie più indigenti, dei tablet donati a scuole primarie e secondarie per facilitare l'apprendimento da remoto. Grazie alle partnership con Headspace e Masterclass, il club sta inoltre offrendo supporto e servizi educativi in questo momento di difficoltà globale. (ANSA).