Parma, allenamenti individuali? solo con ok protocollo

ROMA, 01 MAG - L'Emilia Romagna dà l'ok agli allenamenti individuali anche del calcio, e le squadre interessante si muovono per capire cosa fare: tra i primi a reagire all'ordinanza del governatore Bonaccini il Parma, che - precisano fonti del club all'ANSA - si fara' trovare pronto sia col suo centro sportivo sia per i test ma convocherà i suo giocatori solo quando ci sara' un protocollo sanitario condiviso da tutti. Fino a quel momento, precisa sempre il club emiliano, non potranno esserci allenamenti (ANSA).