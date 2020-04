Tennistavolo:federazione dichiara conclusa stagione sportiva

ROMA, 29 APR - Un altro sport dichiara conclusa la propria stagione agonistico-sportiva a causa del coronavirus. Si tratta del tennis tavolo: oggi infatti il Consiglio della federazione italiana, riunitosi in videoconferenza, ha deciso che "dichiara conclusa la stagione sportiva - è scritto in una nota della federazione -. I titoli di campione d'Italia non vengono assegnati, incrementate le promozioni e azzerate le retrocessioni dei campionati a squadre. Le classifiche sono state 'congelate' al 4 marzo". Per quanto riguarda l'attività agonistica individuale si è deciso di "cancellare i campionati italiani Assoluti, e quelli giovanili, Veterani e paralimpici". (ANSA).