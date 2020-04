Coronavirus: Villas-Boas, stop Ligue 1 decisione più logica

ROMA, 28 APR - "Penso che la decisione di fermarsi sia logica, perché è troppo presto per riprendere gli allenamenti. Le condizioni di recupero, e in particolare il protocollo stabilito dai medici, erano difficili da applicare. Questa decisione di fermarsi è una cosa buona, una questione di rispetto per tutte le vittime di questo virus". Così André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, intervistato da L'Equipe. "Parlerò con i dirigenti per capire cosa accade adesso nella classifica del campionato - aggiunge il tecnico portoghese -. Questa decisione solleverà anche dei problemi, uno dei quali di natura economica, legati ai diritti tv. Tuttavia, la decisione del Governo è logica, rispettosa di ciò che stiamo attraversando". "La cosa più importante, però, è la salute, le decisioni del Governo vanno in quella direzione - conclude -. Tutti devono essere consapevoli del momento drammatico che stiamo vivendo". (ANSA).