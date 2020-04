Giochi'26: Malagò, saldo positivo a sport base e paralimpico

ROMA, 28 APR - La Fondazione che si occuperà di organizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 "prevede di chiudere l'esercizio il 31 dicembre 2026 con un sostanziale pareggio: ma se le cose vengono rispettate, tutto quello che sarà il saldo positivo, come in parte già avvenuto per Torino 2006, è già deciso che sarà destinato all'associazionismo di base e soprattutto al sostegno dello sport e del mondo paralimpico, all'attivazione di strutture per abbattere le barriere architettoniche", in modo da "consegnare un'eredità a chi ha meno fortuna nella vita". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenendo all'audizione in Senato di discussione sulla legge Olimpica già approvata dalla Camera dei Deputati. (ANSA).