Chimenti "circoli vanno riaperti al massimo l'11 maggio"

ROMA, 27 APR - "In Italia finora è stato impedito di giocare, una cosa non in linea con nessun altro paese al mondo. Il golf deve andare avanti, e i circoli devono necessariamente riaprire al massimo l'11 maggio, non si capisce perché debbano restare chiusi". Così il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, all'indomani delle nuove indicazioni del governo che ha fissato per il 4 maggio il via libera agli allenamenti esclusivamente per gli atleti riconosciuti di interesse nazionale di discipline sportive individuali. "Attraverso l'istituzione di una commissione qualificata, di cui fa parte anche l'infettivologo Le Foche, stiamo preparando un documento che presto invieremo al Ministro dello Sport, Spadafora, che stimiamo moltissimo e in cui crediamo - spiega Chimenti all'ANSA -. Vogliamo far valere le ragioni del golf, sport tra i più sicuri e a basso contagio essendo all'aperto, praticato singolarmente, su percorsi mediamente superiori ai 70 ettari. Il golf deve essere accomunato al tennis e agli sport equestri". (ANSA).