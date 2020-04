Short Track: si ritira 'icona' Ahn, ha vinto 6 ori olimpici

MOSCA, 27 APR - Viktor Ahn, vincitore di 6 ori olimpici nello short track, si ritira dall'attività agonistica. Lo ha fatto sapere tramite una lettera aperta ai suoi estimatori diffusa dall'agenzia Novosti. Ahn, 34 anni, lascia perché soffre di problemi fisici ("uno, costante, ad un ginocchio") che gli impediscono di rendere al meglio "e quindi non ha senso continuare". "E' diventato sempre più difficile rimanere in forma - spiega il fuoriclasse della pista corta su ghiaccio -, ed è per questo che ho deciso di lasciare lo sport attivo". Ahn è lo specialista più vincente nella storia dello short track. Gareggiando per la Corea del Sud con il nome di Ahn Hyun-Soo ai Giochi di Torino 2006 aveva vinto 3 ori e un bronzo. Impossibilitato a partecipare per infortunio alla successiva edizione delle Olimpiadi Invernali, quella di Vancouver 2010, aveva poi deciso di naturalizzarsi russo dopo ripetuti contrasti con il team sudcoreano. Per la Russia ha poi vinto tre ori a Sochi 2014, diventando un personaggio anche per l'amicizia con Vladimir Putin. Impossibilitato a partecipare a PyeongChang 2018 per via del bando alla Russia per il 'doping di Stato', aveva definito "assurda e scandalosa" tale esclusione. (ANSA).