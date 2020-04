Woods "Ali, Ashe e Jordan i miei idoli"

ROMA, 27 APR - Muhammad Ali, Arthur Ashe e Michael Jordan come idoli. Lakers (NBA), Los Angeles Dodgers (MLB) e Las Vegas Raiders (NFL), le sue squadre del cuore. Tiger Woods nell'ultima intervista rilasciata a GOLFTV svela i suoi esempi sportivi e racconta la passione per il basket, il baseball e il football americano. Dalle sfide di golf con Jordan, che lo ha impressionato per "mentalità" e "spirito di competizione", al montante alle costole ricevuto nel 2004 da Cassius Clay. "Ero a New York e mi trovavo in fila nella hall di un albergo. A un certo punto ho sentito arrivare un colpo alla costola e tanto dolore. Mi sono girato immediatamente con l'intenzione di reagire, ero davvero arrabbiato. Poi mi sono guardato intorno e ho capito fosse stato Ali. Amava scherzare ed era semplicemente - spiega - pazzo". Dunque un endorsement a Tony Romo, ex campionissimo della NFL e grande appassionato del green. "Ha velocità nei colpi e capisce perfettamente le dinamiche di gioco. E' vero, non è più giovanissimo ma credo che dalla sua, per imporsi in questo sport, abbia ancora davanti 10 anni". (ANSA).