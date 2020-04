Francia: Thauvin non si muovera dal Marsiglia

ROMA, 27 APR - "Thauvin non lascerà il Marsiglia". E' il titolo che campeggia a tutta pagina sull'edizione odierna de L'Equipe e che cita fonti vicine al club. L'esterno destro offensivo Florian Thauvin, classe 1993, è uno dei giocatori più gettonati in questo mercato fatto - almeno per il momento - di parole e buoni propositi: il giocatore è infatti nel mirino del Milan, ma soprattutto della Roma e di altri club di tutta Europpa. Tuttavia, il Marsiglia non sembra voler mollare il giocatore che, dunque, sembra destinato a rimanere in Ligue 1, almeno fino a prova contraria. (ANSA).