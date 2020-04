Sport e salute: oggi 7.300 assegni per i collaboratori

ROMA, 27 APR - Sport e Salute paga oggi i primi 7300 assegni da 600 euro per i collaboratori sportivi. Il ministro Vincenzo Spadafora ieri aveva parlato di "27mila bonifici per i lavoratori" del settore. "Entro questa settimana - fa sapere l'ente -, dopo un passaggio in Cda, partiranno i bonifici del bonus per altre migliaia di operatori dello sport". (ANSA).