Coronavirus: Boniek, in Polonia ripartiremo a fine maggio

ROMA, 27 APR - "In Polonia abbiamo deciso di ricominciare con allenamenti individuali, poi a gruppi di quattro; dal 10-15 maggio i giocatori riprenderanno normalmente. Da noi l'idea è di far ripartire il campionato il 31 maggio: non è come riaprire un negozio, non si può ricominciare da un giorno all'altro. In Polonia, però, la situazione è diversa dall'Italia, è meno drammatica, ma non nel settore dell'economia". Così Zibì Boniek, presidente della Federcalcio polacca, che è intervenuto a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. "Per ora non c'è entusiasmo, ma bisogna ripartire. In Polonia la gente vuole che si torni a giocare, ma qui la situazione è diversa - aggiunge l'ex asso di Juve e Roma -: qua non si tratta di fare i furbi, c'è di mezzo una pandemia, anche se i comportamenti delle persone sono diversi. Io non ho una ricetta. I Playoff in Serie A? Non so, ho già i miei problemi in Polonia. Noi a febbraio decidemmo che, se non si riprende, la prima squadra vince il titolo, le altre fanno le coppe. L'Uefa vorrebbe concludere i campionati e poi pensare alle coppe. Gli interessi sono tanti. Per decidere di non giocare basta poco, è molto più difficile trovare soluzioni". "Non è semplice, perché c'è il rischio che qualcuno si ammali, a quel punto interverrebbe il ministero della Salute. Sulla chiusura dei campionati ognuno dice la sua, ma qualcuno dovrà decidere", conclude Boniek. (ANSA).