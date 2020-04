Golf: in America si gioca, evento benefico in Texas

ROMA, 27 APR - In America golf inarrestabile nonostante la pandemia. In Texas, da domani a giovedì, andrà in scena un torneo di beneficenza, a porte chiuse tra distanziamento sociale e molte restrizioni, che vedrà in gara anche alcuni protagonisti del PGA Tour come il norvegese Viktor Hovland e gli statunitensi Scottie Scheffler e Harry Higgs. E ancora: Tony Romo, ex quarterback dei Dallas Cowboys e Deron Williams, ex playmaker Usa. A ospitare l'evento, a cui parteciperanno 72 giocatori, sarà il Maridoe Golf Club di Carrollton. Ancora incerta, ma probabile, la presenza di un big della disciplina come Jordan Spieth nonostante il parere contrario del PGA Tour. Il 26enne di Dallas, vincitore in carriera di 3 Major (Masters e Us Open 2015, Open Championship 2017), dovrebbe essere in campo. L'iscrizione, per ogni singolo giocatore, costerà 250 dollari e il ricavato (a una borsa complessiva da 27.000 dollari si aggiungeranno altre donazioni) servirà per sostenere alcuni dei caddie rimasti senza lavoro a causa della pandemia. In attesa del PGA Tour, che riprenderà la sua normale attività (seppur a porte chiuse per i primi 4 eventi) l'11 giugno a Fort Worth, sempre in Texas, con il Charles Schwab Challenge, negli Stati Uniti si continua a giocare a golf, anche attraverso eventi benefici. (ANSA).