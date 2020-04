Ciclismo: Froome, voglio vincere il mio quinto Tour de France

ROMA, 27 APR - Il coronavirus ha fermato il ciclismo, ma non il recupero di Chris Froome verso una forma migliore. L'inglese della Ineos, che è stato sul punto di smettere dopo il gravissimo incidente di cui è stato vittima un anno fa a giugno, ha proseguito il recupero atletico, traendo beneficio dalla quarantena. Adesso, Froome è pronto a rimettersi in gioco, per andare a caccia "del quinto tour", confessa. "Dopo l'incidente dell'anno scorso, mi era sembrato impossibile, ma adesso sono qui e sono pronto per questa nuova sfida", le parole del 'Keniano bianco' al canale social ufficiale del proprio team. Nel video che accompagna il messaggio scorrono le immagini della caduta, del dolore, poi ecco la via per il recupero, infine l'ambizione di tornare a essere quello di prima. (ANSA).