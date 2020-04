Il sogno dei gemelli Hojgaard "giocare Ryder insieme"

ROMA, 24 APR - "Giocare la Ryder Cup l'uno al fianco dell'altro". Questo il sogno di Rasmus e Nicolai H›jgaard, i gemelli del golf danese e tra i talenti più luminosi del massimo circuito continentale. Diciannove anni compiuti il 12 marzo, i "golden boys" del green scandinavo in una intervista all'European Tour raccontano obiettivi e desideri di una carriera appena agli inizi che può portarli presto tra i grandi della disciplina. "Molti percorsi in Danimarca - la rivelazione - non hanno mai chiuso, neanche durante il lockdown. Inizialmente ci siamo allenati nel giardino di casa, mentre da due settimane siamo tornati a fare un po' di pratica in campo per rimanere in forma". Al primo anno da rookie sull'Eurotour, Rasmus ha subito centrato il bersaglio grosso vincendo a Bel Ombre il Mauritius Open dopo aver superato, al play-off, l'azzurro Renato Paratore e il francese Antoine Rozner. Mentre Nicolai ha colto un secondo posto in Olanda, nel KLM Open, dov'è s'è piegato solo davanti all'esperienza dello spagnolo Sergio Garcia, recordman di sempre, per punti realizzati (26), nella storia della Ryder Cup. L'evento più importante del golf a livello mondiale che i gemelli Hojgaard, un giorno, vogliono giocare insieme, "costi quel che costi". (ANSA).