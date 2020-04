Golf: Usa, 1 maggio riaprono campi anche nell'Illinois

ROMA, 24 APR - Prima il Minnesota, poi parte della California, quindi il Wisconsin e ora anche l'Illinois dove il governatore Jay Robert Pritzker ha annunciato la riapertura dei campi da golf prevista per venerdì 1 maggio. "Sarà consentito giocare se verrà rispettato il distanziamento sociale", si legge in un comunicato stampa di Pritzker. Si allunga la lista degli stati Usa che, durante la pandemia, consentono di giocare a golf seppur con diverse restrizioni. E la percentuale dei circoli aperti in tutti gli Stati Uniti continua a salire. Ferma al 48% la scorsa settimana, secondo i dati della National Golf Foundation ha superato ora quota 50%. E in alcuni stati come Arizona e parte della Florida il golf non s'è mai fermato. (ANSA).