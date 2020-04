Sfida bis Woods-Mickelson si fa, 'The match' a maggio in Florida

ROMA, 23 APR - Dall'ipotesi alla conferma: la sfida bis tra Tiger Woods e Phil Mickelson si farà e l'evento, a scopo benefico, vedrà tra i protagonisti anche due campioni della NFL come Tom Brady e Payton Manning, grandi appassionati di golf. La conferma è arrivata. Il nuovo show milionario, che si chiamerà "The Match: Champions for Charity", si giocherà a maggio nel sud della Florida. Data e luogo esatto sono ancora da definire, ma l'evento, ai tempi della pandemia, sarà trasmesso dalla Turner Sports su TNT, canale televisivo a pagamento statunitense. L'intero incasso sarà destinato in beneficenza per contribuire al contrasto del Covid-19. Il PGA Tour per il momento non si sbilancia, limitandosi a spiegare che si sta ancora discutendo sulla logistica e sulle misure di sicurezza da intraprendere in vista dell'evento. Dopo quella del 2018 a Las Vegas, vinta da "Lefty" Mickelson, ecco l'atto secondo della super sfida tra due colossi del golf USA, stavolta prevista però a porte chiuse per l'emergenza coronavirus. (ANSA).