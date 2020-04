Coronavirus: Douglas Costa, spero di tornare presto in Italia

TORINO, 21 APR - Il ritorno a Torino di Duglas Costa è vicino. A rivelarlo è lo stesso brasiliano: "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui", dice il giocatore della Juventus, ancora in Brasile, su Instagram. L'esterno offensivo si è anche concesso alle domande dei followers: "Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Gol o assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l'importante è che la squadra vinca". (ANSA).