Tennis: Djokovic, Roma è il posto che mi piace di più

BELGRADO, 21 APR - Novak Djokovic, la cui contrariertà a un futuro vaccino anti-Covid 19 sta provocando polemiche, ha ribadito il proprio amore per Roma e il pubblico del Foro Italico. Lo ha fatto oggi nella diretta Instagram con Fabio Fognini, con il quale si è trovato d'accordo nel definire 'unico' il pubblico romano. "Non lo dico, perché sto parlando con te, ma effettivamente Roma è il posto che mi piace di più", ha detto il campione serbo, come riferito dai media a Belgrado. "Lì i tifosi sono incredibili, e migliorano anno dopo anno. Lì ho un sostegno magnifico". (ANSA).