Coronavirus: Garcia, complicato ripartire in queste condizioni

ROMA, 21 APR - "Sarebbe bello se tutti i Paesi riprendessero a giocare assieme, ma le situazioni sono diverse e non so se sarà possibile. In Francia la situazione e i dibattiti sono simili a quelli dell'Italia, al momento è complicato riprendere in queste condizioni. La Champions è una competizione meravigliosa, speriamo di poter giocare la partita di ritorno contro la Juventus". Così Rudi Garcia, allenatore del Lione, parlando a Sky Sport 24. (ANSA).