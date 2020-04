SulVoltoDegliEroi, il rugby al fianco operatori sanitari

ROMA, 21 APR - La solidarietà è un gioco di squadra e, quando in campo scende il rugby, la partita si vince in prima linea. "Solo chi conosce il rugby - spiega Andrea Lo Cicero - sa benissimo cosa vuol dire la prima linea e cosa significa solidarietà. Per questo non c'è da meravigliarsi se i rugbisti si stanno muovendo per questa iniziativa". L'iniziativa è la campagna #SulVoltoDegliEroi destinata agli operatori sanitari in prima linea. Una crema - nata da una piccola azienda cosmetica Made in Italy di Marsala che produce creme a base di Snail Secretion Filtrate - per gli operatori sanitari in sei reparti di terapia intensiva di sei ospedali italiani per lenire ed offrire uno strato protettivo rispetto alla continua sollecitazione dei dispositivi di sicurezza sulla pelle. "Io sto cercando di attivare un movimento di attenzione rispetto ad un'azienda italiana - spiega ancora Lo Cicero - che si sta mettendo a disposizione di chi sta in prima linea stravolgendo anche la sua rotta e pensando non solo alla bellezza ma soprattutto a quei segni di sofferenza di medici e infermieri che ha visto martoriati sotto i colpi del lavoro e dello stress" Seguendo la metafora del rugby "è come avere come avversari gli All Blaks - continua Lo Cicero - li puoi battere e puoi battere il coronavirus solo con l'astuzia, l'intelligenza tattica, la sorpresa. Come stiamo facendo rimanendo a casa aspettando il momento giusto per sfondare con la prima linea ed eliminarlo dalla circolazione, dalla veicolazione". (ANSA).