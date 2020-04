Basket: Bryant; due nuove cause contro compagnia elicottero

NEW YORK, 21 APR - Le famiglie di quattro delle vittime dell'incidente in cui persero la vita anche Kobe Bryant e la figlia Gianna fanno causa alla compagnia proprietaria dell'elicottero. Prima di loro, già lo scorso febbraio Vanessa Bryant, vedova della superstar del basket, aveva fatto causa nei confronti sia della Island Express Helicopters Inc., che operava l'elicottero, che della Island Express Holding Corp., proprietaria del velivolo. Una delle famiglie che ha fatto causa è quella di John Altobelli, allenatore di baseball. Con lui sull'elicottero che si schiantò a Los Angeles lo scorso 26 gennaio viaggiano anche la moglie Keri e la figlia Alyssa, compagna di squadra di Gianna Bryant. Secondo un'indagine della National Transportation Safety Board, agenzia governativa che investiga gli incidenti nel settore del trasporto civile, lo schianto non fu causato da un guasto al motore mentre secondo un articolo del New York Times dello scorso febbraio la Island Express non aveva il permesso di volare in condizioni di nebbia, come nel giorno dell'incidente. (ANSA).