Nkoulou si racconta, sogno di aiutare il mio Camerun

TORINO, 21 APR - Sognava di fare il poliziotto, perché voleva "difendere la sua città", ma è diventato un calciatore. Così, per restare fedele a quell'ideale, ha scelto di giocare in difesa. Nicolas Nkoulou si racconta sul sito internet del suo club, il Torino, nella rubrica 'Quello che non tutti sanno di...'. Il giocatore, ambito da molte società, si definisce una persona introversa e riflessiva, fin troppo buona, che apprezza l'aspetto mentale in un compagno e la capacità di saper gestire il gruppo in un allenatore. Il suo idolo nel mondo del calcio è Yaya Touré, quello dello sport in generale Novak Djokovic, anche perché Nkoulou è un grande appassionato di tennis, oltre che di atletica. A scuola amava il francese e odiava la matematica, il film preferito è 'Taken' e ammira Morgan Freeman. A tavola non vorrebbe che mancasse mai l'okok, piatto a base di pesce tipico del suo Camerun. E gli eroi? "Nella vita mia mamma, nella storia Nelson Mandela", continuato Nkoulou, che ha trovato nella nascita dei bimbi la gioia più bella e nella perdita dei genitori la sofferenza più grande. Il suo futuro calcistico è un rebus, con la ribellione della scorsa estate che potrebbe aver segnato la sua storia col Toro. In tanti vorrebbero averlo in squadra, in testa la Roma del ds Gianluca Petrachi, che l'ha portato in Italia. Nkoulou, che nel frattempo potrebbe tornare a indossare la maglia del Camerun, con cui ha vinto la Coppa d'Africa, non si sbilancia. E guarda oltre, a quando avrà smesso di giocare; altissima la sua aspirazione: "Voglio essere utile per il mio Paese...". (ANSA).