Barcellona e Chelsea in trattativa per Coutinho

ROMA, 21 APR - Il Barcellona e il Chelsea starebbero trattando per il trasferimento in Inghilterra, dove ha già giocato ma con la maglia del Liverpool, di Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano attualmente è in prestito al Bayern Monaco e non rientra nei piani del club catalano che, a gennaio del 2018, lo aveva prelevato dai 'Reds' in cambio di 120 milioni di euro. Adesso, stando a quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, il cartellino del giocatore verrebbe valutato intorno ai 90 milioni di euro, una cifra che il Chelsea cercherà di ridurre, anche alla luce della crisi economica favorita dalla pandemia di coronavirus. (ANSA).