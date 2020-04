Bach scrive a Conte,ok legge olimpica risultato travolgente

ROMA, 21 APR - L'approvazione alla Camera della Legge olimpica per Milano-Cortina è "un risultato travolgente": così il n.1 del Cio Thomas Bach in una lettera inviata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "La prego di accettare le mie più sincere congratulazioni per l'approvazione della Legge Olimpica per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 da parte della Camera dei Deputati del Parlamento Italiano- scrive Bach - Il travolgente risultato, con un supporto quasi unanime, è un altro riflesso del grande popolo italiano a sostegno di questi Giochi per una visione di un futuro più luminoso. E questo straordinario risultato è anche il segno della sua leadership in questi momenti difficili": "Il Comitato Olimpico Internazionale non vede l'ora di proseguire la sua stretta e proficua collaborazione con il Governo e il Comitato Olimpico Italiano, sotto l'eccellente guida del suo presidente e membro del Cio, Giovanni Malagò - scrive il n.1 del Cio - Insieme a tutti i nostri amici e partner italiani, siamo impegnati a rendere i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 una storia di successo indimenticabile". Bach ha ringraziato Conte "per il suo continuo supporto personale e sono sicuro che presto avremo un altro forte segnale di fiducia nel successo dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, quando la Legge Olimpica sarà sottoposta al Senato della Repubblica per l'approvazione. Nelle ultime settimane, i nostri pensieri sono stati rivolti a tutti gli italiani che hanno attraversato questa crisi senza precedenti". (ANSA).