Nasri: "Se dai la Francia a Guardiola vedi come gioca"

ROMA, 21 APR - "Nella Francia che ha vinto il Mondiale nel 2018 c'erano delle cose che non andavano, ma sono felice di quella vittoria. Con quei calciatori ci potevi fare tre squadra ma, se ci metti Guardiola in panchina, vedi come giocano: con lui tutti si sarebbero divertiti". Samir Nasri, fino a qualche stagione addietro stella della Premier (fra Arsenal e Manchester City), ma oggi in forza all'Anderlecht, in una diretta Instagram, critica il ct dei 'Bleus'. E in particolare la sua decisione di escludere un "giocatore come Karim Benzema". "Non capisco come abbia fatto a lasciarlo fuori - le parole di Nasri - sia all'Europeo 2016 che al Mondiale russo. Inoltre, non ho capito la mancata convocazione di Ben Arfa nel 2016". Non è un mistero che Nasri ce l'abbia con Deschamps: la sua fidanzata venne querelata dal ct nel 2014 per avere criticato duramente l'esclusione di Samir dalla lista dei convocati per il Mondiale brasiliano. (ANSA).