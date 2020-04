Serie A si compatta per ripresa, deliberà all'unanimità

ROMA, 21 APR - La Lega Serie A si compatta per portare a termine la stagione, con una delibera approvata anche dai club come Torino e Brescia contrari alla ripresa. Come si legge in una nota, l'assemblea "ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza". (ANSA).