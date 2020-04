Giro: torna la sfida virtuale, l'Astana difende il primato

ROMA, 20 APR - Il Giro d'Italia di ciclismo non si ferma, almeno a livello virtuale, e prosegue con la 2/a prova. Appuntamento dopodomani sui 32,7 km che collegano Linaro a Sogliano al Rubicone. Con l'ausilio di un simulatore verrà ricoperta parte del percorso della tappa n.12, la Cesenatico-Cesenatico. Dopo la prima frazione la generale vede l'Astana in maglia rosa, grazie alle prove di Alexey Lutsenko e Davide Martinelli. Il team kazako guida con 6'46" di vantaggio sulla Nazionale italiana e 9'40" sul team Bahrain-McLaren. Oltre 7.000 finora gli iscritti sulla piattaforma www.garminvirtualride.com/it, in rappresentanza di 106 Paesi (su tutti italia, Spagna, Olanda, Giappone e Gran Bretagna). La 2/a tappa vedrà contrapposti i portacolori dell'Astana, Omar Fraile e Hugo Houle a Sonny Colbrelli e all'Under 23 Giovanni Aleotti (Nazionale italiana). In gara anche Eros Capecchi e Matej Mohoric (Bahrain-McLaren). Giovedì toccherà al Giro Legends: in lizza Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio, Alessandro Bertolini e Matteo Montaguti che, dopo la prima prova, guida la generale con 3'12" di vantaggio su Chiappucci e 12'47" su Tafi. Tra le donne guida la Trek-Segafredo grazie alle prestazioni nella prima frazione di Elisa Longo Borghini e Lizzie Deignan. (ANSA).