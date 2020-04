Lega B "irricevibili proposte della Lega Pro su stop stagione"

ROMA, 19 APR - Le proposte avanzate dalla Lega Pro sono "totalmente non condivisibili e irricevibili, sia per la scelta unilaterale di interrompere il campionato, sia per i meccanismi previsti di passaggio di categoria". Così, in una nota, la Lega B all'indomani del direttivo della Lega Pro che ha deciso di proporre all'assemblea del 4 maggio lo stop della stagione della serie C a causa dell'emergenza sanitaria. "E' necessario l'intervento del presidente Federale per preservare le ragioni di tutte le componenti, riconducendo il tema nella sede federale deputata', sottolinea il presidente della Lega cadetta, Mauro Balata. (ANSA).