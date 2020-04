Sport: Cozzoli sprinta a sostegno federazioni e società

ROMA, 18 APR - Non solo il bonus di 600 euro ai collaboratori sportivi. Il Governo, attraverso il suo braccio operativo Sport e Salute - apprende l'ANSA -, la prossima settimana provvederà all'erogazione di 70 milioni agli organismi sportivi (federazioni, enti di promozione, discipline associate), seconda tranche di contributi pubblici che lo Stato ha stanziato per tutte le discipline e che da quest'anno Sport e Salute versa con cadenza quadrimestrale per favorire la programmazione delle spese. Per far fronte all'emergenza liquidità causata dalla pandemia, il ministero e Sport e Salute hanno deciso di anticipare il versamento. Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, accompagnerà l'iniezione di denaro con una lettera in cui si richiama, fatta salva l'autonomia delle organizzazioni, il principio di tutela e di salvaguardia di tutte le società sportive, a partire da quelle di base, in vista di una ripartenza. (ANSA).